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Pragmata svela data e orario di sblocco su PS5, Xbox, Nintendo Switch 2 e Steam, i preload sono attivi

Pragmata è ormai pronto al debutto: Capcom ha attivato i preload e svelato gli orari di sblocco digitali su console e PC, così da permettere ai giocatori di iniziare l'avventura nel momento esatto del lancio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/04/2026
Diana in Pragmata
Pragmata
Pragmata
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Il debutto di Pragmata è ormai davvero dietro l'angolo e, per preparare i giocatori all'arrivo della sua nuova IP, Capcom ha attivato in queste ore i preload per tutte le piattaforme e ha comunicato in modo dettagliato date e orari di sblocco delle copie digitali su console e PC.

Per quanto riguarda le versioni console, ovvero PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, la situazione è molto semplice: l'accesso al gioco sarà consentito a partire dalla mezzanotte del 17 aprile, indipendentemente dalla regione o dal fuso orario. Chiunque abbia preacquistato la versione digitale potrà quindi iniziare a giocare allo scoccare del nuovo giorno.

Sblocco su Steam

Diverso il discorso per la versione PC su Steam, che segue una distribuzione globale basata sui fusi orari. In Italia, lo sblocco è fissato alle 06:00 del mattino del 17 aprile, mentre per chi vive all'estero Capcom ha pubblicato una pratica mappa che indica l'orario esatto per ogni area geografica. La trovate qui sotto:

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e non è possibile caricare il post
Pragmata su PC è impressionante per Digital Foundry, ma non convince del tutto con le GPU con 8GB di VRAM Pragmata su PC è impressionante per Digital Foundry, ma non convince del tutto con le GPU con 8GB di VRAM

Nell'attesa del lancio, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Pragmata, che analizza nel dettaglio l'avventura di Hugh e Diana, oppure di recuperare il nuovo trailer della storia, dedicato a un personaggio inedito e pubblicato proprio nelle ultime ore.

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