Pragmata svela data e orario di sblocco su PS5, Xbox, Nintendo Switch 2 e Steam, i preload sono attivi

Il debutto di Pragmata è ormai davvero dietro l'angolo e, per preparare i giocatori all'arrivo della sua nuova IP, Capcom ha attivato in queste ore i preload per tutte le piattaforme e ha comunicato in modo dettagliato date e orari di sblocco delle copie digitali su console e PC.

Per quanto riguarda le versioni console, ovvero PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, la situazione è molto semplice: l'accesso al gioco sarà consentito a partire dalla mezzanotte del 17 aprile, indipendentemente dalla regione o dal fuso orario. Chiunque abbia preacquistato la versione digitale potrà quindi iniziare a giocare allo scoccare del nuovo giorno.