Pragmata su PC è impressionante per Digital Foundry, ma non convince del tutto con le GPU con 8GB di VRAM

In attesa di una vera e propria disamina completa di Pragmata, il team di Digital Foundry ha offerte le proprie impressioni sulla versione PC, facendo i complimenti a Capcom per l'ottimo lavoro di ottimizzazione svolto.
Per i tech enthusiast si tratta di uno dei giochi più impressionanti da vedere su PC dell'anno, grazie a un uso avanzato dell'RE Engine e a una modalità path tracing che sfrutta al massimo l'hardware di fascia alta. Anche con delle configurazioni più modeste è possibile ottenere ottimi risultati senza sacrificare le prestazioni, mentre non convince del tutto la gestione e la resa con schede video con 8GB di VRAM.
I primi pareri da Digital Foundry
Digital Foundry afferma che, a differenza dei precedenti giochi Capcom, dove il path tracing migliorava soprattutto ombre e illuminazione in ambienti bui, qui la tecnologia viene impiegata su larga scala: l'abbondanza di superfici riflettenti permette all'illuminazione globale e ai riflessi fisicamente accurati di trasformare radicalmente la resa visiva. Nei momenti migliori, l'immagine raggiunge una qualità vicina alla CGI prerenderizzata, con spazi aperti illuminati da luci dinamiche estremamente convincenti.
La modalità Path tracing si appoggia alla ray reconstruction di NVIDIA: non è perfetta, perché può generare qualche effetto di "smearing" su superfici specifiche, ma nel complesso offre un netto salto di qualità.
Su hardware di fascia media, come una RTX 4060 abbinata a un Ryzen 5 3600, il titolo mantiene prestazioni sopra i 50fps nelle prime aree utilizzando DLSS settato su Bilanciato e settaggi ottimizzati. I cali più evidenti si verificano nelle cutscene dove la tecnologia dei capelli "strand-based" di Diana è più visibile, ma restano gestibili con un monitor VRR. Disattivare gli effetti avanzati per i capelli avanzati e ray tracing migliora le prestazioni, ma compromette parte dell'identità visiva del gioco.
Per Digital Foundry, il vero problema riguarda la gestione della VRAM: alcuni stutter sembrano legati più ai limiti delle GPU da 8GB che al lavoro di Capcom. Disattivare lo shadow cache può eliminare certi blocchi, ma resta difficile capire se i cali dipendano dalla potenza della GPU o dalla memoria insufficiente. Il menu mostra un'indicazione del consumo di VRAM, ma non è particolarmente accurata e Capcom poteva fare sicuramente di più per offrire un maggior numero di opzioni per venire incontro i giocatori da questo punto di vista.