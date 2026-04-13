Pragmata su PC è impressionante per Digital Foundry, ma non convince del tutto con le GPU con 8GB di VRAM

In attesa di una vera e propria disamina completa di Pragmata, il team di Digital Foundry ha offerte le proprie impressioni sulla versione PC, facendo i complimenti a Capcom per l'ottimo lavoro di ottimizzazione svolto.

Per i tech enthusiast si tratta di uno dei giochi più impressionanti da vedere su PC dell'anno, grazie a un uso avanzato dell'RE Engine e a una modalità path tracing che sfrutta al massimo l'hardware di fascia alta. Anche con delle configurazioni più modeste è possibile ottenere ottimi risultati senza sacrificare le prestazioni, mentre non convince del tutto la gestione e la resa con schede video con 8GB di VRAM.