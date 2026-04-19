SNK celebra i trent'anni di Metal Slug e annuncia nuovi progetti

SNK ha pubblicato un trailer celebrativo per i trent'anni di Metal Slug e ha annunciato contestualmente nuovi progetti che punteranno al rilancio della celebre serie, nata su NEOGEO nel 1996.

Action shooter bidimensionale caratterizzato da una grafica in pixel art che ha conquistato tutti, Metal Slug è stato subito un successo in sala giochi, diventando il simbolo di un'epoca e un'esperienza di riferimento per gli appassionati del genere.

Dagli arcade alle console il passo è stato breve, e la saga prodotta da SNK ha ben presto invaso tutte le piattaforme attraverso diverse generazioni, con nuovi episodi che non hanno preso le distanze dalla formula originale.

A rendere speciale Metal Slug non erano solo le sue meccaniche semplici e immediate, ma anche la grande cura per i dettagli: le espressioni e i movimenti dei personaggi contribuivano a dare vita a un mondo dinamico e riconoscibile, mentre le imponenti macchine da guerra, una volta distrutte, scuotevano letteralmente lo schermo.