L'ultimo gioco del team di Metal Slug è stato recuperato e sarà lanciato 20 anni dopo la cancellazione

L'ultimo gioco sviluppato dal team di Metal Slug sta finalmente per uscire, 20 anni dopo essere stato cancellato . Si chiama Navinosuke: The Yo-Kai Buster e originariamente era in sviluppo per Game Boy Advance, ma fu abbandonato prima di essere mostrato al pubblico.

Un gioco che viene dal passato

Secondo il capo dello studio, Shinano Ishiguro, il gioco "era un titolo in pixel art completato 20 anni fa, ma mai reso pubblico".

"Negli ultimi anni ho consultato quasi tutti quelli che ho incontrato nell'industria e, più di una volta, sono stato sul punto di arrendermi, ma finalmente sono riuscito a rompere il sigillo," ha scritto su X.

Ishiguro ha definito Navinosuke: The Yo-Kai Buster come "un gioco di ruolo alla giapponese in 2D con grafica in pixel art, in cui si viaggia insieme a oltre 150 yokai, previsto per il 2026".

Altri dettagli sul gioco sono stati rivelati dall'artista di Metal Slug, Akio, su X, che ne ha curato la storia. Secondo lui, inizialmente il progetto prevedeva l'utilizzo di un modulo GPS collegato al Game Boy Advance, per fare qualcosa di simile di quanto poi visto in nei vari Pokémon GO e affini.

Per il resto, ribadiamo che Navinosuke: The Yo-Kai Buster uscirà su Nintendo Switch il prossimo anno, con una versione in lingua inglese già confermata.