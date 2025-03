Alcuni sviluppatori di SNK hanno condiviso le folli idee che furono pensate per Metal Slug 3

Metal Slug 3 è uno dei capitoli più sopra le righe di una serie che di suo è già folle, tra alieni, banane, diete e oranghi armati di mitra. Stando però a quanto raccontato da Akio, ex sviluppatore di SNK e Nazca Corporation , avrebbe potuto superare davvero ogni limite , se alcune delle idee insensate proposte in fase di progettazione fossero state accettate.

Le idee scartate

Tra le idee di design scartate, c'era una specie di partita a calcio tra Marco e l'esercito di Morden, in cui si doveva calciare una palla in un meccanismo per abbassare il ponte levatoio del castello di Morden. Akio l'ha definità come un'idea sciocca, ma ha detto che avrebbe potuto essere una meccanica interessante nel gioco finale, se gli sviluppatori si fossero davvero appoggiati all'assurdità della cosa, facendo indossare ad alcuni dei nemici, ad esempio, abiti da arbitro.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Akio ha anche raccontato altre idee scartate, tra cui una porta che poteva essere aperta solo con un maiale che si adattasse precisamente alle dimensioni della serratura, e un inseguimento sugli sci in stile James Bond nell'SV-001 che sarebbe culminato in una grande rampa che portava direttamente a una battaglia aerea. Ripensando a quest'ultima, Akio ha detto che sarebbe stato interessante equipaggiare il carro armato con un cannone Vulcan a 360 gradi e aver cercato di fare qualcosa di simile a quanto visto in Time Pilot di Konami.

Per quanto riguarda le altre idee, Akio ha parlato di un città sommersa, di un minigioco in cui bisogna cercare in una cassa di chiavi false per trovare quella giusta per sbloccare il percorso da seguire e di una meccanica di eliminazione delle bombe nata dalla sua passione per le scene dei film in cui si disinnescano, appunto, questi ordigni.

Chissà se queste idee troveranno in qualche modo spazio su Black Finger Jet, un seguito spirituale di Metal Slug cui Akio sta lavorando. Trovate la pagina del gioco su Steam, dove potete aggiungerlo alla vostra lista dei desideri.