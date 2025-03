Sony ha annunciato un DualSense in edizione limitata The Last of Us, caratterizzato da un design che rievoca momenti, personaggi ed eventi tratti dai due capitoli della straordinaria saga sviluppata da Naughty Dog.

"Eravamo entusiasti all'idea di poter rendere omaggio alla serie di The Last of Us con un controller che i fan e il nostro stesso team avrebbero adorato", hanno spiegato Neil Druckmann e Megan Mehran, rispettivamente Head of Studio e Graphic Designer di Naughty Dog, sulle pagine del PlayStation Blog.

"Volevamo assicurarci di rappresentare entrambi i capitoli di The Last of Us tramite immagini stampate in nero lucido sul corpo del controller. Per quanto riguarda i trofei, i fan di TLOU noteranno immediatamente tre icone in particolare: la lucciola, la falena e il lupo."

"I giocatori riconosceranno l'iconico logo delle Luci realizzato con lo spray, visto per la prima volta nella Parte I, mentre la falena e il lupo rappresentano le vite intrecciate e la dualità tra Ellie e Abby nella Parte II."