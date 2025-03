Assassin's Creed Shadows si mostra con un video di gameplay ambientato nel Castello Nijo

Ubisoft ha pubblicato un video di gameplay di Assassin's Creed Shadows ambientato nel Castello Nijo, che illustra i diversi approcci e le abilità peculiari dei due protagonisti del gioco, Naoe e Yasuke, nell'affrontare una missione nel cuore di questo luogo.

Una delle fortezze più imponenti di Kyoto, il Castello Nijo fa parte delle sfide principali della campagna di Assassin's Creed Shadows: all'interno di questi edifici si trovano guardie letali, risorse preziose e forzieri con ricompense leggendarie. Tuttavia conquistarli non sarà semplice, poiché bisognerà eliminare i Samurai Daisho, le guardie d'élite che difendono la struttura.

Naoe si muove silenziosa tra le ombre, sfruttando il suo rampino per raggiungere i tetti e osservare i nemici. In Assassin's Creed Shadows non avremo più a disposizione il classico falco capace di scansionare l'area, dunque tutto dipenderà dalle capacità di osservazione dei protagonisti.

In questo caso Naoe individua un Samurai Daisho e, grazie a un copricapo che aumenta il danno degli assassinii aerei, riesce a eliminarlo in un colpo solo. Con l'aiuto di Gennojo, un alleato capace di paralizzare i nemici, si infiltra nel castello, sfruttando le nuove meccaniche stealth come lo spegnimento delle lanterne per muoversi inosservata.