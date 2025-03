Nacon Revosim è un nuovo ecosistema per le simulazioni di guida: abbiamo provato volante e pedali!

A qualche giorno dalla presentazione ufficiale, noi di Multiplayer.it siamo volati a Parigi per provarlo in anteprima e in questo articolo vi racconteremo specifiche e prime impressioni.

NACON Revosim è un nuovo ecosistema di periferiche per il simracing progettato per offrire un'esperienza di guida realistica e personalizzabile. Nelle intenzioni dell'azienda, la gamma Revosim si distingue per la sua modularità, consentendo ai giocatori di adattare la propria configurazione in base alle esigenze e al budget.

Dalla sinergia di queste competenze è nato Revosim, che esordirà a giugno 2025 con la sua prima gamma di accessori: Revosim Pure . Un bundle completo ma modulare, che si espanderà in futuro con una serie di nuovi accessori già in sviluppo.

Nacon ha annunciato la creazione del suo Dipartimento Racing nel maggio 2024, segnando un'importante svolta per l'azienda. Questa iniziativa nasce dalla combinazione dell'esperienza di Nacon nella pubblicazione di giochi di corse, grazie al suo studio KT Racing, e della sua competenza nella progettazione di accessori di gioco. Il nuovo dipartimento mira a "ridefinire gli standard del simracing", rendendo Nacon "la prima azienda a integrare la creazione di videogiochi e la progettazione di attrezzature per la simulazione di corse". KT Racing è infatti nota per franchise come WRC, TT Isle of Man e Test Drive Unlimited.

Le componenti di Revosim Pure

Ma cosa comprende la serie Revosim Pure? In sostanza, tutto quello che serve per iniziare a giocare: una base volante Direct Drive, un volante con hub elettronico e quick release in alluminio, e una pedaliera con cella di carico fino a 100 kg.

La base Direct Drive è già pronta per i futuri aggiornamenti

La base Direct Drive, con una coppia di 9 Nm in linea con altri prodotti di fascia medio-alta, promette un feedback di forza preciso e dettagliato. Nacon promette dissipazione ottimale del calore, ideale per lunghe sessioni di gioco, nonché robustezza e durata, e per ora non possiamo che fidarci del produttore. Arriva in bundle con supporto per smartphone e base per la scrivania.

Il volante, di 30cm, è rivestito in pelle sintetica, con 13 tasti che possono essere assegnati a varie impostazioni: in base al parametro che si vuole controllare con ciascun tasto è poi possibile cambiare il tasto stesso, con elementi di vario colore a cui è anche possibile attaccare degli sticker per riconoscerli più facilmente. È inoltre facile da smontare: volante vero e proprio, elettronica e elemento di contatto con la base (dotato di aggancio in alluminio con quick release) si possono separare per effettuare sostituzioni o riparazioni.

Il volante Revosim Pure con i suoi elementi intercambiabili

La pedaliera, infine, è realizzata in acciaio e alluminio, e permette di possibilità di regolare la resistenza del pedale del freno grazie a tre elastomeri intercambiabili: blu ha resistenza leggera, simile a quella delle auto classiche e adatta ai giocatori senza un cockpit di sim racing, giallo ha resistenza di 60 kg, ideale per le configurazioni GT; rosso ha resistenza massima di 100 kg, che ricorda le monoposto di F1. Oltre a questo, permette di regolare l'inclinazione dei pedali tra 60 e 80 gradi e di modificarne la distanza, anche in vista dell'aggiunta di nuovi pedali in un prossimo futuro.

I pedali Revosim Pure

Nacon ha infatti posto l'accento sulla modularità e l'aggiornabilità dell'ecosistema Revosim. I giocatori potranno, in futuro, acquistare separatamente nuovi volanti, un pedale della frizione, un cambio e un freno a mano, personalizzando la propria configurazione in base alle proprie preferenze e al tipo di simulazione.