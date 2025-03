Annunciati ufficialmente i prezzi delle AMD Radeon RX 9070 e RX 9070 XT dei partner: ecco la lista completa

La Radeon RX 9070 XT, la più potente tra le due, è proposta in versione reference a un prezzo di listino che dovrebbe aggirarsi intorno ai 999€, mentre la RX 9070 si colloca su un gradino più basso con un prezzo di 799€ (cifre indicative, in attesa di conferme ufficiali).

Oggi sono stati rivelati i prezzi delle schede video AMD Radeon RX 9070 e RX 9070 XT, annunciate di recente da AMD , nei modelli personalizzati dai principali partner come ASUS, Gigabyte e PowerColor: vediamo insieme tutti i dettagli.

Ecco i prezzi delle GPU dei partner

Tra i primi modelli custom annunciati in Italia troviamo la ASUS TUF Gaming e la PowerColor Red Devil, con soluzioni di raffreddamento personalizzate e frequenze di clock spesso superiori alle reference. Alcuni negozi online, come Drako e Next, hanno già pubblicato i prezzi.

Radeon RX 9070 XT

ASUS TUF Gaming RX 9070XT OC Edition 16GB GDDR6 - 959,90 € su Drako

- 959,90 € su Drako ASUS PRIME RX 9070XT OC Edition 16GB GDDR6 - 879,90 € su Drako

Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC 16GB GDDR6 - 749,90 € su Next

- 749,90 € su Next (puoi leggerne nella nostra recensione) PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 - 835,00 € su Next

- 835,00 € su Next PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 - 799,00 € su Next

- 799,00 € su Next PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 - 694,90 € su Next

- 694,90 € su Next PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT Limited Edition 16GB GDDR6 - 869,00 € su Next

Radeon RX 9070