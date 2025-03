Epic Games Store ha annunciato il nuovo gioco gratis del 13 marzo

Proprio come nei soulslike, il sistema di combattimento del gioco è stato pensato per enfatizzare la sfida, chiedendoci grande precisione e rapidità per mettere a segno i colpi ed evitare i furiosi attacchi dei nostri avversari, oppure assorbirli grazie al potere del protagonista di assumere la durezza della pietra.

Immersi in atmosfere oscure e inquietanti , chiaramente ispirate a quelle di classici come Dark Souls, nella campagna di Mortal Shell avremo modo di esplorare il mondo di Fallgrim e di affrontare le numerose creature ostili che lo popolano, determinate a interrompere il nostro viaggio.

Pubblicato nell'agosto del 2020 su PC, PlayStation e Xbox, l'action RPG sviluppato da Cold Symmetry mette in campo alcune idee originali, su tutte la capacità del protagonista di possedere il corpo dei guerrieri che ha sconfitto, trasformandoli appunto in "shell", involucri.

Non è la prima volta

Mortal Shell è stato regalato su Epic Games Store già nel dicembre del 2022, dunque non si tratta della prima esperienza del genere per il titolo di Cold Symmetry, che tuttavia torna a presentarsi sotto forma di dono per chi non aveva potuto approfittare di quella promozione.

Nella nostra recensione di Mortal Shell abbiamo parlato in positivo delle idee alla base del gioco, del concetto degli involucri e del sistema di combattimento, pur rilevando diverse criticità negli altri aspetti di questa produzione.