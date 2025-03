Un fan dei Pokémon ha speso 90.000 dollari per una patatina al formaggio dalla forma di Charizard

Quanto può costare una patatina al formaggio ? Se ha la forma del Pokémon Charizard circa 90.000 dollari . 87.840 dollari per la precisione (più spese accessorie). Non stiamo scherzando, visto che questa è la cifra pagata da un anonimo fan dei Pokémon per acquistare un "Flamin' Hot Cheeto" modellato su quello che evidentemente deve essere il suo Pokémon preferito.

Cheetozard

La vendita è stata effettuata dalla casa d'aste Goldin. L'oggetto risale al periodo 2018 - 2022. Immaginiamo quindi che l'acquirente non mangerà la patatina, anche se per lui potrebbe essere un onore morire intossicato da Charizard, visto quando ha speso per averla.

Chi non spenderebbe 90.000 dollari per una roba del genere?

In effetti la somiglianza tra la patatina, chiamata Cheetozard e appartenente alla varietà "Flamin' Hot", e il Pokémon cui è ispirata è davvero notevole. Inoltre, come non notare le affinità elettive tra i due? In fondo Charizard è un Pokémon tipo fuoco, quindi non poteva che evolversi in una patatina piccante.

Interessante anche la confezione, che riproduce un carta collezionabile dei Pokémon, con tanto di valore in punti salute (120). Purtroppo non sono descritte mosse, quindi non è usabile nei tornei.

La passione dei fan dei Pokémon è inarrestabile. Considerate che l'asta è partita da 250 dollari. Per arrivare a 90.000 ci sono state più offerte, con il prezzo che è salito a dismisura rilancio dopo rilancio. La sessantesima è stata quella vincente. Al prezzo finale vanno anche aggiunte le spese di spedizione di 19 dollari più un extra dello 0,9% per l'assicurazione, ma immaginiamo che un simile aggravio non preoccuperà il facoltoso fan, cui consigliamo di acquistare l'ultimo modello di moto in arrivo da Honda.