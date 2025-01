Assassin's Creed Shadows, Yasuke non è un assassino e non avrà alcune delle abilità di Naoe

Sin dai primi dettagli ufficiali condivisi da Ubisoft su Assassin's Creed Shadows è stato messo in chiaro che i giocatori potranno vestire i panni di due protagonisti che differiscono sia per il loro background narrativo e obiettivi, che dal punto di vista del gameplay. Sulla questione è tornato oggi anche il team di Ubisoft Montreal, che ha specificato che Yasuke non è un assassino e che di conseguenza non potrà usare alcune delle abilità di Naoe, come ad esempio l'Occhio dell'Aquila, che permette di evidenziare nemici e obiettivi nell'ambiente circostante.

In particolare l'associate game director Simon Lemay-Comtois ha parlato del fatto che Yasuke avrà un ruolo ben preciso e importante nella storia di Assassin's Creed Shadows, nonostante non sia di fatto un assassino. Anzi, per lo sviluppatore il fatto che non faccia parte della Confraternita né sia di origini giapponesi rendono la sua figura ancora più importante nella trama. Senza aggiungere troppi dettagli, ha dichiarato che Yasuke "lavora con Naoe, ma non è un assassino e non deve esserlo".