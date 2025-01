Ubisoft non ha dubbi sul ruolo di Yasuke e Naoe in Assassin's Creed Shadows e risponde alle critiche

Ubisoft ha parlato nuovamente della controversia riguardante Yasuke: precisamente, il direttore associato del gioco ha affermato che gli sviluppatori "sanno quanto sia importante" e "come si adatta" al videogioco.

Come sapete, in Assassin's Creed Shadows sono presenti due personaggi, entrambi disponibili e utilizzabili dal giocatore. Parliamo di Yasuke e Naoe. Il primo è una figura storica nota, ma poiché si tratta di un personaggio di colore è stato criticato profondamente sotto più punti di vista.

Le parole di Ubisoft sulle critiche ad Assassin's Creed Shadows

Parlando con Rolling Stone, il direttore associato del gioco Simon Lemay-Comtois affronta la questione, affermando di sapere bene che "c'è stato un po' di rumore online su cosa sia questo gioco e perché certi elementi siano questo o quello", ma il punto chiave è che il team "sa cosa sta facendo".

Prosegue: "Sappiamo perché Yasuke è nel gioco, sappiamo come si inserisce, sappiamo quale è il suo contributo alla storia, sappiamo quanto sia fondamentale. Sappiamo che Naoe è importante. Non è il gioco di Naoe, non è il gioco di Yasuke, è il gioco di entrambi i personaggi".

Inoltre, Lemay-Comtois afferma che i giocatori "potranno farsi un'opinione su ciò che Ubisoft Quebec si è prefissata di fare" una volta che avranno provato il gioco in prima persona. Il direttore associato del gioco sembra anche piuttosto fiducioso, e osserva: "Penso che sorprenderemo quasi tutti coloro che ci metteranno le mani sopra".

Il team non ha quindi dubbi su Yasuke e Naoe, ma aveva dei dubbi su altri elementi del gioco e ha usato i mesi a disposizione dopo i rimandi per migliorare Assassin's Creed Shadows: vediamo su cosa hanno lavorato nel dettaglio.