Il rinvio delle GPU Radeon RX 9070 ha ora un motivo ufficiale: il comunicato AMD

L'uscita delle nuove schede video AMD Radeon RX 9070 , basate sull'architettura RDNA 4, è stato posticipato a marzo per la necessità di ottimizzare il software RDNA 4 e garantire le massime prestazioni e una più ampia compatibilità con i giochi.

La decisione di AMD

La decisione di AMD sembra motivata dalla volontà di evitare i problemi che hanno afflitto l'uscita delle precedenti generazioni di GPU, come bug dei driver e supporto limitato per le tecnologie di upscaling. L'azienda si starebbe quindi concentrando sul miglioramento dei driver e sull'ampliamento del supporto per FSR 4, la nuova tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale, all'interno dei giochi.

Il post di McAfee su X

Oltre all'ottimizzazione del software, AMD ha assicurato che al momento dell'uscita ci sarà un'ampia disponibilità di schede, grazie alla collaborazione con una vasta rete di partner che hanno già iniziato a costruire l'inventario. Questa strategia si contrappone a quella di NVIDIA, che sta avendo nuovi problemi di scorte con la serie RTX 50, con conseguenti aumenti di prezzo.

Con il rinvio, AMD punta a offrire un'esperienza utente impeccabile sin dal primo giorno, garantendo prestazioni elevate, driver stabili e un'ampia compatibilità con i giochi. La serie RX 9070 si preannuncia competitiva in termini di rapporto prezzo/prestazioni, e la disponibilità al lancio potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio per AMD. Intanto una nuova pagina del rivenditore B&H Photo suggerisce che il 23 marzo 2025 potrebbe essere la data di inizio delle prevendite, quindi difficilmente le vedremo prima di quella data.

La nuova pagina del rivenditore B&H Photo che indica la data di inizio delle prevendite

