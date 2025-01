Genshin Impact offre 300 Primogemme gratis con i codici promozionali della versione 5.4

Hoyoverse ha condiviso dei nuovi codici promozionali per Genshin Impact tramite i quali i giocatori possono ottenere 300 Primogemme gratis, un tesoretto sempre utile in vista dei contenuti del prossimo aggiornamento.

I codici sono stati svelati tra una novità e l'altra della versione 5.4 in arrivo a metà febbraio, che vedrà il debutto del nuovo personaggio Yumemizuki Mizuki, e permettono di ottenere un totale di 300 Primogemme, 50.000 Mora, 5 Ingegno dell'eroe (per aumentare di livello i personaggi) e 10 Minerali di potenziamento mistico (materiali per potenziare le armi).