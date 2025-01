Gli schermi OLED potrebbero costare meno con i nuovi materiali scoperti a Manchester

Un team di ricercatori dei dipartimenti di chimica della University of Manchester e della University of Eastern Finland ha pubblicato su Communications Chemistry uno studio che illustra la creazione di una nuova classe di materiali in grado di produrre OLED blu attraverso un processo di sintesi semplificato, quindi più efficiente e meno costono.

Lo studio, intitolato "High triplet energy host material with a 1,3,5-oxadiazine core from a one-step interrupted Fischer indolization", è stato condotto da Alexander Romanov della University of Manchester, con il supporto teorico di Mikko Linnolahti e Nguyen Le Phuoc della University of Eastern Finland.