Genshin Impact svela la data di uscita della versione 5.4, con nuovi banner ed eventi

L'aggiornamento 5.4 sarà disponibile a partire dal 12 febbraio e si intitola "Sogni al chiaro di luna". Come da tradizione, tra una novità e l'altra, il team di Genshin Impact ha svelato anche tre codici promozionali che garantiscono 300 Primogemme e altre risorse utili per tutti i giocatori .

Oggi Hoyoverse ha presentato la versione 5.4 di Genshin Impact , svelando tutte le novità in arrivo per i giocatori tra banner con vecchi e nuovi personaggi giocabili , eventi a tempo limitato e altro ancora.

Le novità principali della versione 5.4

L'aggiornamento introduce una missione della storia ambientata a Inazuma che introduce il nuovo personaggio giocabile Yumemizuki Mizuki, sullo sfondo di una crisi che rischia di minacciare questa nazione. Completandola i giocatori riceveranno anche dei materiali utili per potenziarla.

Nella prima fase della versione 5.4 di Genshin Impact saranno disponibili i banner del nuovo personaggio Yumemizuki Mizuki e la rerun di Sigewinne. Successivamente Mizuki verrà aggiunta ai personaggi 5 stelle ottenibili con il banner standard. Nella fase 2 invece sarà il turno di Furina e Wriothesley.

Yumemizuki Mizuki è un personaggio 5 stelle di elemento Anemo che combatte tramite i catalizzatori. Si tratta di un'unità di supporto versatile, in grado di curare i compagni di squadra, aumentare la loro Maestria Elementale e al contempo causare danni ad area generando dei tornado. In particolare la sua Ultimate evoca in campo dei "Mini Baku" che lanciano ai personaggi in campo degli snack speciali che possono curarli se hanno pochi punti salute o esplodere causando danni ad area aggiuntivi ai nemici colpiti.

Non mancherà anche una serie di eventi a tempo limitato di vario genere. Quello principale della versione 5.4 di Genshin Impact sarà "The Enchanted tales of the Mikawa Festival", che proporrà una serie di mini-giochi e sfide di vario genere sullo sfondo di una festività a Inazuma. Prendendovi parte i giocatori riceveranno Primogemme e altre risorse uniche, nonché la lancia quattro stelle esclusiva "Tamayuratei no Ohanashi" assieme ai materiali per potenziarla.