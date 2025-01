Ninja Gaiden 4 sarà pubblicato da Xbox Game Studios, il progetto ha preso vita grazie a Phil Spencer

Ninja Gaiden 4 è stata una graditissima sorpresa presentata ieri durante l'Xbox Developer Direct. Microsoft non solo ha offerto la vetrina perfetta per l'annuncio del nuovo titolo realizzato in tandem da Team Ninja e PlatinumGames, ma ricoprirà anche il ruolo di publisher tramite Xbox Game Studios.

Questo dettaglio è stato confermato da Aaron Greenberg, vice presidente della divisione games marketing di Microsoft Gaming, con un messaggio su X, dove ha svelato che Ninja Gaiden 4 sarà pubblicato per l'appunto tramite gli Xbox Game Studios. Non solo, ha riferito anche che il progetto è entrato in moto dopo che Phil Spencer ha fatto visita agli studi di Team Ninja e PlatinumGames in Giappone diversi anni fa.