Ninja Gaiden 2 Black è stato annunciato con un trailer ed è disponibile a sorpresa già da ora

Durante il Developer_Direct 2025 di Microsoft abbiamo avuto la possibilità di vedere in azione il remake di Ninja Gaiden 2 Black, disponibile a sorpresa da oggi su PC e Xbox Series X|S, anche su Game Pass. Al momento della scrittura non è ancora disponibile, ma possiamo supporre che arriverà nelle prossime ore sulle varie piattaforme.

Ninja Gaiden 2 è un capitolo pubblicato originariamente su Xbox 360 nel 2008. Come spiegano nel video di presentazione, venne acclamato per il suo alto livello di violenza e per le battaglie molto rapide.