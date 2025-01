Ninja Gaiden 2 Black in versione PC Steam è in sconto poco dopo il lancio

Ninja Gaiden 2 Black in versione PC Steam è ora in promozione tramite Instant Gaming . Il gioco è ora in vendita a 41,47€: il prezzo attuale sulla piattaforma di Valve è 49,99€, quindi si tratta di uno sconto del 17% circa. Se siete interessati al gioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo che vi abbiamo indicato e che vedete nel box qui sopra calcola già l'IVA. Una volta che aprirete Instant Gaming, vedrete un prezzo più basso perché è pre-IVA. Il prezzo che vi abbiamo indicato apparirà al momento del pagamento (a meno che lo sconto cambi tra il momento della scrittura e il momento in cui state leggendo, ovviamente).

Come funziona il codice Steam per Ninja Gaiden 2 Black

Se acquistate il gioco tramite Instant Gaming, ricevere in pochi attimi un codice alfanumerico. Tutto quello che dovete fare è copiarlo e andare su Steam. Nell'angolo in basso a sinistra dovete selezionare Aggiungi un gioco e poi la voce "Attiva un prodotto su Steam". Inserite il codice e dopo un paio di okay avrete il gioco dentro la vostra libreria e dovrete solo fare il download.

Ninja Gaiden 2 Black è un gioco d'azione in terza persona, una versione rimasterizzata del videogioco originariamente pubblicato su Xbox 360 nel 2008. Questa nuova versione migliora notevolmente la grafica del gioco, reinserisce gli elementi più gore (che potete limitare però con una opzione), aggiunge nuovi contenuti (come nuovi personaggi), rifinisce certe sezioni della versione originale ed è il modo perfetto per (ri)scoprire la saga in attesa del quarto capitolo.