Un leak svela le specifiche tecniche di Xiaomi 15 Ultra, e non ha nulla da invidiare a Galaxy S25 Ultra

Nonostante Samsung Galaxy S25 Ultra sia uscito sui mercati di tutto il mondo da pochissimo tempo, ha trovato già diversi concorrenti di altre compagnie produttrici. Tra questi spicca in primis Xiaomi 15 Ultra, nuovo top di gamma in arrivo nel corso dei prossimi mesi. In particolare, un leak delle ultime ore ne avrebbe svelato gran parte delle specifiche tecniche, tra cui la RAM e le colorazioni disponibili: scopriamole insieme nel dettaglio.

Xiaomi 15 Ultra: le specifiche rivelate da un leak Il nuovo report pubblicato dal portale 91mobiles avrebbe gettato luce sulla memoria interna e le colorazioni disponibili per le versioni di Xiaomi 15 Ultra destinate al mercato globale. Entrando nello specifico, Xiaomi 15 Ultra presenterà molto probabilmente un'unica configurazione, dotata di 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0, superando così i 12 GB di RAM presenti sulla versione globale di Samsung Galaxy S25 Ultra e affiancandosi ai concorrenti OnePlus 13 e Google Pixel 9 Pro. Xiaomi 15 Ultra Tale aumento di RAM permetterebbe dunque di migliorare le prestazioni generali in modo piuttosto significativo, diventando a tutti gli effetti uno standard anche per le prossime generazioni. Il nuovo modello monterà al suo interno il chip Snapdragon 8 Elite, in linea con la maggior parte dei top di gamma di quest'anno. Tra le colorazioni disponibili al lancio troveremo rispettivamente il Nero, Argento e Bianco.