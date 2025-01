L'app Gemini si aggiorna al modello 2.0 Flash: più velocità e precisione per l'IA di Google

Google ha introdotto il modello di IA Gemini 2.0 Flash sull'app web e mobile. Questo aggiornamento, disponibile sia per l'app web che per quella mobile, promette di migliorare l'esperienza utente offrendo risposte più rapide e prestazioni ottimizzate in diverse attività, tra cui il brainstorming, l'apprendimento e la scrittura.

L'annuncio è stato fatto da Google giovedì 30 gennaio 2025 tramite un post sul blog ufficiale. L'azienda ha sottolineato come Gemini 2.0 Flash sia in grado di fornire un aiuto concreto nelle attività quotidiane, migliorando l'efficienza e la produttività degli utenti.