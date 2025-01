Dune Awakening: Joel Bylos di Funcom racconta il survival MMO più grande di sempre

Quando si tratta del Ciclo di Dune di Frank Herbert si spalanca un ulteriore strato di profondità, perché a tale amalgama si aggiunge l'occhio severo di un pubblico che nel corso degli anni è maturato fino a trasformarsi in una sorta di culto. Ciò è ancor più vero quando non si tratta semplicemente di un processo di adattamento, ma della trasformazione in qualcosa di totalmente diverso, magari un immenso survival MMO ambientato in una linea temporale parallela rispetto a quella che ha conosciuto il passaggio di Paul Atreides. Nelle scorse settimane, visitando gli studi norvegesi di Funcom, abbiamo intervistato Joel Bylos, direttore creativo di Dune Awakening che ci ha raccontato proprio tutto riguardo l'ambizione alla base del più grande successo dello studio.

Quello di trasformare un universo preesistente in un videogioco non è affatto un compito semplice. Certamente può aiutare a fissare le coordinate dell'esperienza, senza dubbio mette sul piatto tantissime ispirazioni da cui pescare a piene mani e, cosa ancor più importante, lega il lancio a un nome altisonante in grado di risonare con una particolare fetta di pubblico. Tuttavia, al tempo stesso, impone agli autori di muoversi all'interno di confini ben definiti, esige il rispetto di un canone che non sempre si può piegare alle necessità del gameplay, infine richiede di muoversi sotto lo sguardo attento dei detentori delle licenze, che al crescere dell'importanza del marchio si dimostrano spesso protettivi verso il materiale originale.

Dune diventa videogioco massivo

Vorremmo cominciare dalla narrazione, che in Dune Awakening è più incisiva rispetto a qualsiasi altro titolo survival. La scrittura parte da premesse che deviano dalla tradizionale linea temporale di Dune... come avete affrontato questa natura del gioco?

In Dune Awakening c'è sicuramente più narrazione rispetto ad altri giochi del genere, ma ovviamente molta meno rispetto a titoli come Final Fantasy 14. Dal punto di vista narrativo, quello che mi piace della nostra storia è che si parte da una premessa semplicissima: Lady Jessica ha avuto una figlia. A quel punto cosa succede? L'Imperatore avrebbe comunque mandato il Duca Leto su Arrakis e gli Harkonnen avrebbero comunque provato a eliminare gli Atreides. Allora cosa cambia? Cambia che Lady Jessica viene addestrata dal Bene Gesserit, diventa una "veridica", quindi è in grado di prevedere l'attacco a sorpresa degli Harkonnen. Il fallimento dell'attentato con i Sardaukar coinvolti significa che l'Imperatore è implicato nella questione, dunque Leto arriva al confronto e ottiene la possibilità di rimanere su Arrakis.

Nella linea temporale parallela di Dune Awakening Lisan al Gaib non esiste, dunque su Arrakis imperversa una guerra tra fazioni

L'importante è che la Spezia continui a scorrere, dunque si scatena questa guerra su Arrakis fra Atreides e Harkonnen. Diciamo che da un singolo cambiamento emerge la premessa narrativa del nostro videogioco e le implicazioni sono solo una naturale conseguenza di quella leggera deviazione. A cosa conduce quella guerra? Come cambia il mondo? I Sardaukar attaccano i Fremen, vogliono sterminarli. Nel nostro videogioco i Fremen sono spariti e i Sardaukar se ne vanno convinti di averli annientati. Ma li hanno annientati davvero? La prima cosa che viene richiesta è trovare i Fremen, ci si imbarca in questo viaggio per scoprire che cos'è successo.

E questo apre a tanti risvolti narrativi molto interessanti. Bisogna passare attraverso i templi dei Fremen, assumere la Spezia, vivere delle visioni. Allora capita di cominciare a domandarsi cosa stia succedendo davvero. Chi siamo? Perché siamo coinvolti in tutto questo? Come mai il Bene Gesserit ha scelto di inviarci su Arrakis? Quando ci sono questo genere di videogiochi in mondi condivisi, secondo me non ha senso rendere il protagonista "l'eletto", perché ci sarebbero migliaia di eletti diversi, credo che questo approccio sia apprezzato anche dai giocatori.

Il protagonista arriva su Arrakis per cercare le tracce del popolo Fremen

C'è qualcosa che gli Herbert o Legendary vi hanno esplicitamente chiesto di non fare o di non mostrare nel videogioco? Come è stato il vostro rapporto, hanno posto limiti allo sfruttamento di Dune?

Oh sì. Voglio dire, Legendary ha detto di no a un sacco di cose, non saprei nemmeno ricordare quale sia stata l'ultima. I Fremen, senza dubbio, sono la limitazione più grande che abbiamo ricevuto: non potevamo mostrarli, ma le cose sono cambiate con l'uscita del secondo film. Il fatto è che in Funcom eravamo convinti di pubblicare il gioco prima dell'uscita di Dune 2, e questa è parzialmente la ragione per cui non abbiamo inserito i Fremen, perché la regola universale era "No Fremen finché non si vedono nei film" e ormai era troppo tardi per inserirli subito. La cosa principale, d'altra parte, è che ci è stato esplicitamente richiesto di non mostrare il processo di trasformazione di Arrakis in un mondo verdeggiante, che è un tema fondamentale dei libri.

Ci hanno chiesto di non esplorare alcuni segmenti considerati spoiler provenienti dai libri, legati per esempio al personaggio di Chani o entità come i Ghola. Insomma, abbiamo dovuto evitare diverse cose che ci sarebbe piaciuto mostrare anche parzialmente. Credo che in fin dei conti sia stato un bel lavoro, abbiamo lavorato bene insieme, ma ogni elemento è dovuto passare attraverso un procedimento di approvazione, ogni asset artistico. Nel corso degli ultimi anni ci saranno un migliaio di cose a cui abbiamo ricevuto un no come risposta, magari anche solo pezzi di armatura che ci è stato chiesto di rivedere. Nella maggior parte dei casi le limitazioni avevano a che vedere con le finestre di uscita dei film, quindi sono tutti contenuti che vedranno luce durante il periodo di 10 anni dopo l'uscita a cui miriamo.

L'idea di Funcom è quella di creare un'esperienza della durata di 10 anni, rendendo protagonista l'intero ciclo di Dune

Parliamo delle fazioni. Fra Atreides e Harkonnen non c'è dubbio riguardo quale si rivelerà la più popolare e voi stessi avete comunicato che in beta il rapporto era 7 a 1. Ci sono dei piani per bilanciare il sistema? Avete cambiato l'approccio narrativo?

Dal nostro punto di vista l'unica cosa sensata che possiamo fare è un po' di ingegneria sociale, per esempio rendendo molto più interessante schierarsi dalla parte degli Harkonnen. Il nostro gioco non è come World of Warcraft, la fazione non si sceglie al momento della creazione del personaggio, quindi si comincia vivendo l'esperienza come si vuole e le fazioni si conoscono davvero solo quando si inizia a lavorare con loro. Gli Atreides non sono gli Atreides dei libri e dei film: sono rimasti sul pianeta per quindici anni, hanno affrontato una lunga guerra, sono cambiati. Il Duca Leto è ancora vivo, ma come è diventato dopo 15 anni di sanguinose battaglie? Non è morto come un eroe e a volte "si vive abbastanza a lungo da diventare il cattivo".

Insomma ci sono un sacco di sfumature nelle fazioni. Ciò detto, credo che il problema delle fazioni si verificherà comunque. La mia speranza è che la terza fazione porterà una sorta di equilibrio, è per questo che è stata creata e che sarà implementata a breve. Il suo scopo è partecipare alle attività di fine gioco, cambiare il modo in cui gli altri giocatori competono su quel fronte. Se c'è un server nel quale gli Atreides vincono sempre i voti, magari solo per una questione di grezzi numeri, la terza fazione riporterà le cose in equilibrio cambiando l'intera dinamica del Landsraad. Ovviamente sono cose su cui stiamo ancora lavorando, non c'è alcuna garanzia che funzioni. A me piacerebbe anche includere ulteriori fazioni, ma la verità è che si tratta di un lavoro lunghissimo: bisogna aggiungere strutture dedicate, armi, equipaggiamenti, vestiti, veicoli... per unirsi agli Atreides bisogna seguire una missione narrativa piuttosto lunga, dura svariate ore, quindi dovremmo realizzare anche qualcosa di simile.

La scelta fra le fazioni Atreides e Harkonnen rischia di rivelarsi una "non scelta"

Il fatto è che sono convinto che troppa scelta non faccia bene. Nei film gli Atreides e gli Harkonnen sono indubbiamente le fazioni maggiormente conosciute, e gli stessi film mostrano casata Harkonnen in modo che risulti intrinsecamente malvagia. Nei libri non sono altrettanto cattivi, sì, non sono certo buoni, ma le sfumature sono diverse. Diciamo che per Dune Awakening abbiamo preso come modello i libri.