OpenAI annuncia Operator, l'IA che naviga sul web al posto vostro basata su ChatGPT-4

OpenAI ha annunciato Operator, un nuovo strumento di intelligenza artificiale che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il web. Operator è un agente IA in grado di navigare in internet, interagire con le pagine web e svolgere compiti complessi come prenotare un volo o ordinare cibo a domicilio.

Come funziona Operator e quanto costa

Operato è basato su GPT-4 e utilizza un metodo di apprendimento per rinforzo. L'apprendimento per rinforzo è una tecnica di machine learning che consente alle intelligenze artificiali di imparare attraverso l'interazione con l'ambiente circostante. Invece di essere addestrate su un set di dati predefinito, le IA basate su questo metodo imparano sperimentando e ricevendo feedback sulle proprie azioni.

Un esempio di cosa può fare Operator: indicare il tour di Roma più apprezzato su TripAdvisor

Tra le possibili applicazioni di Operator vi sono l'automazione di compiti ripetitivi, la ricerca di informazioni specifiche sul web e l'interazione con siti web che richiedono l'autenticazione. OpenAI sta collaborando con diverse aziende, tra cui DoorDash, Instacart e Uber, per adattare Operator alle esigenze del mondo reale e garantire il rispetto delle normative.

In questa fase iniziale, Operator è disponibile per gli utenti statunitensi abbonati a ChatGPT Pro, il piano a pagamento di OpenAI che costa 200 dollari al mese, che non sta impedendo all'azienda di perdere denaro. L'azienda prevede di estendere la funzionalità ad altri piani in futuro e di integrarla direttamente nell'interfaccia di ChatGPT.

Tuttavia, l'azienda riconosce che la tecnologia è ancora in fase di sviluppo e presenta alcune limitazioni. Operator può incontrare difficoltà con interfacce complesse, come quelle utilizzate per la creazione di presentazioni o la gestione di calendari. Inoltre, OpenAI sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza e la privacy degli utenti, assicurando che Operator sia in grado di rifiutare richieste dannose e di bloccare contenuti inappropriati.

Voi che cosa ne pensate? Come utilizzereste un agente IA di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto OpenAI ha annunciato anche il progetto "Stargate": 500 miliardi per l'IA negli USA, ma per Musk "non hanno i soldi".