Ninja Gaiden 2 Black è protagonista della nuova analisi di Digital Foundry

Pur con un po' di ritardo, Digital Foundry ha pubblicato la sua analisi di Ninja Gaiden 2 Black, la riedizione in Unreal Engine 5 del grande classico sviluppato da Team Ninja, esprimendo un parere positivo sebbene non entusiastico rispetto al lavoro effettuato per l'occasione.

John Linneman ha paragonato Ninja Gaiden 2 Black a quanto fatto da Bluepoint con Demon's Souls e Shadow of the Colossus, dunque un remake prettamente visivo che mantiene l'ossatura del gameplay originale, pur introducendo alcune interessanti novità rispetto a Ninja Gaiden Sigma 2.

Secondo l'analisi, la qualità grafica è ampiamente migliorata, i modelli di personaggi hanno un aspetto decisamente migliore, le geometrie risultano arricchite grazie all'impiego della tecnologia Nanite e il sistema di illuminazione trae vantaggio dalle funzionalità di Lumen, anche su Xbox Series S.

La console economica di casa Microsoft non supporta in questo caso la modalità a 120 fps, presente invece su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X con risoluzione pari a 1080p, mentre con il frame rate fissato a 60 fotogrammi si passa a un 4K upscalato. A tal proposito, Series S purtroppo non brilla per nitidezza.