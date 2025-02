Un rumor svela i probabili chip di Samsung Galaxy Z Flip7 e Z Fold7

Al contrario, Samsung Galaxy Z Fold7 dovrebbe montare al suo interno il chip Snapdragon 8 Elite , già visto sulla serie standard Galaxy S25, seppur con alcune leggere modifiche, con 7 core al posto della precedente configurazione octa-core. Per il resto non aspettiamoci però novità significative per il nuovo modello, che potrebbe a tutti gli effetti rappresentare una versione "SE" del precedente Galaxy Z Fold6 , con un leggero aumento della diagonale del display e un peso leggermente inferiore.

Samsung Galaxy Z Flip7 e Z Fold7: quando usciranno?

Mancando ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale da parte della compagnia sudcoreana, non conosciamo un preciso periodo d'uscita per i due nuovi modelli di smartphone pieghevoli, che potrebbero vedere la luce nel corso dei mesi estivi, sulla falsariga di quanto accaduto l'anno scorso con Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. I due nuovi modelli potrebbero inoltre presentare un listino prezzi del tutto simile all'anno scorso, senza sostanziali modifiche.

È bene ribadire come sempre che al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno dunque essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale da parte della compagnia produttrice. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.