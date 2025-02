Humble Choice svela i giochi di febbraio, da Immortals of Aveum a Total War: Pharaoh Dynasties

Humble Bundle ha annunciato e messo a disposizione degli abbonati di Humble Choice la nuova line-up di giochi PC per il mese di febbraio . Come al solito si tratta di un assortimento ben variegato e quindi si dovrebbe trovare alcuno un titolo di proprio gradimento. Vediamo l'elenco completo dei giochi offerti questo mese dal servizio:

I vantaggi di Humble Choice per gli abbonati

Tutti i giochi elencati qui sopra saranno disponibili per il riscatto durante il corso di questo mese e finché non verranno sostituiti da quelli di marzo. Per chi non lo sapesse, al prezzo di 9,99 euro Humble Choice permette agli iscritti di ottenere una serie di giochi mensili per PC senza costi aggiuntivi, sotto forma di chiavi per Steam e altri store ufficiali da riscattare. Questo significa che questi titoli saranno vostri per sempre, anche qualora decidiate di sospendere o interrompere l'abbonamento.

Uno scatto da Trepang2

Non solo, gli iscritti a Humble Choice hanno diritto a un sconto cumulativo fino al 20% (in base al numero di mesi di sottoscrizione consecutivi, partendo da una base del 10%) per gli acquisti fatti su Humble Store, che si somma ad eventuali offerte in corso. Tra i vantaggi c'è anche l'accesso alla Humble Games Collection, una raccolta di titoli pubblicati da Humble Games che include circa 50 giochi senza DRM.

Anche i ricavi di Humble Choice vengono in parte devoluti in beneficenza, per la precisione il 5%, con l'ente scelto che cambia ogni mese. Questa volta è il turno di UNCF (United Negro College Fund).

Se siete interessati potrete abbonarvi a Humble Choice a questo indirizzo. Che ne pensate della line-up di titoli offerti questo mese? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.