Ninja Gaiden 2 Black si aggiorna e risolve due problemi abbastanza importanti

Ninja Gaiden 2 Black è stato annunciato a sorpresa durante il Developer Direct di Xbox di gennaio e immediatamente pubblicato su PC, Xbox e PlayStation. Il team di sviluppo ci ha lavorato in segreto per fare una sorpresa al pubblico. In qualità di remaster, migliora il gioco originale in vari modi, ma pare proprio che anche i miglioramenti hanno bisogno di miglioramenti.

Il team di sviluppo ha infatti reso disponibile un aggiornamento - il primo dall'uscita - per Ninja Gaiden 2 Black. Si tratta della patch 1.002, che sistema solo un paio di dettagli - uno tra l'altro esclusivamente per una delle sotto-versioni PC - ma sono modifiche rilevanti.