Ecco quanto c'è voluto per sviluppare Ninja Gaiden 4

Fumihiko Yasuda ha svelato in un'intervista concessa alla testata giapponese Famitsu, quanto tempo hanno impiegato Team Ninja e PlatinumGames per sviluppare Ninja Gaiden 4. Stando al producer, in totale ci sono voluti circa 5 anni. Sono state spiegate anche alcune difficoltà nel far gestire il progetto da due team che non condividono lo stesso ambiente lavorativo.

Yasuda: "PlatinumGames ha sede a Osaka, mentre noi siamo a Ichigaya, Tokyo. All'inizio, con il nostro team leader come punto di riferimento, comunicavamo spostandoci avanti e indietro tra le due sedi. Una volta che le cose si sono stabilizzate, abbiamo continuato solo online. La pandemia di COVID-19 è iniziata proprio in quel periodo, quindi abbiamo sviluppato il gioco tenendo riunioni online."