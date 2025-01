Beyond: Due Anime diventa una serie TV prodotta dallo studio di Elliot Page

L'adattamento della serie, attualmente nelle fasi iniziali della produzione, seguirà in maniera fedele le vicende di Beyond: Due Anime . Per chi non lo avesse giocato, la trama parla della vita di Jodie Holmes, una ragazza dotata di poteri psichici grazie alla sua connessione con un'entità soprannaturale chiamata Aiden. Per questo motivo viene affidata dai genitori al dipartimento delle Attività Paranormali della CIA, che la trasformano in un'agente operativa per missioni speciali.

Beyond: Due Anime (in inglese Beyond: Two Souls), l'avventura narrativa realizzata da Quantic Dream pubblicata nel 2013, diventerà una serie televisiva . Sarà prodotta da Pageboy Production , la casa fondata dall'attore Elliot Page, che nel gioco interpreta la protagonista Jodie Holmes.

Le parole di Elliot Page e David Cage

Al momento non è stata indicata una finestra di uscita o se il cast della serie includerà gli attori del videogioco, come ad esempio Willem Dafoe, che interpretava il dott. Nathan Dawkins. Dalle parole di David Cage, il boss di Quantic Dream, pare che lo studio sarà coinvolto nella produzione.

Jodie Holmes, interpretata da Elliot Page, in una sequenza di Beyond: Due Anime

"Girare le scende del gioco è stata una delle esperienze recitative più impegnative e appaganti della mia carriera", ha dichiarato Page. "La ricchezza narrativa e la profondità emotiva della storia ci offrono una base fantastica. Vogliamo creare una visione unica dei personaggi e dei loro viaggi che risuoni con i fan e i nuovi arrivati".

"Questo adattamento onorerà l'eredità del gioco invitando al contempo nuove prospettive", ha dichiarato Matt Jordan Smith, responsabile dello sviluppo e della produzione di Pageboy. "Approfondire le questioni legate alla sopravvivenza e a come le decisioni in una frazione di secondo possano alterare non solo le nostre vite, ma anche quelle degli altri, è la chiave per raccontare la storia."

"Siamo assolutamente entusiasti di collaborare nuovamente con Elliot Page a questo progetto", ha dichiarato David Cage, sceneggiatore e director di Quantic Dream. "Sono rimasto sbalordito dalla sua interpretazione nel gioco e non potevo pensare a nessun altro per raccontare questa storia con la stessa passione. Beyond: Two Souls è un gioco molto speciale per milioni di giocatori in tutto il mondo che si sono commossi per la storia di Jodie e Aiden e per il loro viaggio nella vita e oltre. So che Elliot ha tutto il talento e l'istinto per farne qualcosa di veramente unico in TV".