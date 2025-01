South of Midnight ha una data di uscita e un nuovo trailer che racconta la storia del gioco

Blues e magia sono elementi ricorrenti, su cui viene intessuta tutta l'esperienza di South of Midnight in termini di narrazione e gameplay, mettendo in scena lo strano viaggio di Hazel, la protagonista , alle prese con le minacce di una corruzione oscura che si sta diffondendo nel mondo.

South of Midnight , come era stato annunciato, è stato uno dei protagonisti dell'Xbox Developer Direct, essendosi mostrato con un nuovo trailer incentrato sulla storia che ha anche annunciato la data di uscita del gioco, fissata per l'8 aprile 2025 su PC e Xbox Series X|S.

Una giovane maga in azione

La particolarità di South of Midnight è dunque il fatto di ispirarsi alla cultura e alla mitologia del sud degli USA, in particolare la zona della Luisiana, con la sua magia diffusa e il blues come elemento caratterizzante.

Il trailer spiega qualcosa del background della protagonista e di ciò che la spinge a intraprendere questo bizzarro viaggio tra Prospero e dintorni.

Un evento drammatico si svolge di fronte ai suoi occhi e, all'improvviso, Hazel si ritrova proiettata in un'avventura più grande di lei, che la porterà anche a scoprire i segreti legati alla sua famiglia e ad alcuni aspetti della sua personalità.

Hazel è infatti una "Weaver", ovvero un individuo in grado di padroneggiare un'antica magia che funziona come una sorta di filamento da "tessere" in varie tipologie di incantesimi, in grado di dare alla ragazza varie possibilità di attacco e difesa.

All'interno di un'ambientazione che richiama il classico bayou come luogo mitico, in cui realtà e magia si fondono in maniera inaspettata, Hazel si ritrova ad affrontare creature fantastiche e problemi decisamente reali in un'avventura davvero peculiare.

South of Midnight sarà disponibile l'8 aprile 2025 su PC e Xbox, al day one su Game Pass e con supporto per Play Anywhere che consente di acquistare il titolo su entrambe le piattaforme e condividere i salvataggi tra queste. Di recente abbiamo visto che la sua grafica è stata creata in collaborazione con degli esperti di stop-motion, e un piccolo assaggio di gameplay incentrato sullo scontro con un boss.