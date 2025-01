Clair Obscur: Expedition 33 ha una data d'uscita ed è più vicina di quanto si pensi

L'evento è stata anche l'occasione per gli sviluppatori di ribadire i punti di forza del gioco : una storia emozionante, un gameplay che innova i classici a cui si ispira e un mondo cupo e originale tutto da esplorare. È stato svelato che la storia è stata scritta lungo quattro anni e presenta dei personaggi che hanno dei conflitti profondi, raccontati con toni dark e maturi. Le relazioni tra i personaggi saranno centrali nel racconto , che sarà quantomai drammatico, anche se non mancheranno dei momenti più distesi.

Uno dei team presenti al Developer Direct di Xbox era lo studio francese Sandfall Interactive, che ha lungamente presentato Clair Obscur: Expedition 33 , svelandone anche la data d'uscita ufficiale : il 24 aprile 2025. Come potete vedere, potremo giocarci prima di quanto pensiamo, su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Tanto gameplay

Il gameplay mostrato ha ribadito l'affascinante ambientazione di una versione alternativa della Francia Art Decò. Durante la storia non ci saranno solo i membri a della Spedizione 33 in campo, ma a loro si uniranno anche dei personaggi particolari, generati da questo strano mondo, che mostreranno di avere dei poteri speciali e si integreranno nel gruppo in diversi modi.

Il combattimento sarà a turni, ma con meccaniche legate al tempismo della pressione dei tasti per aumentare i danni in attacco e negarli in difesa. Durante la presentazione è stato mostrato il classico albero delle abilità, che consentirà di personalizzare personaggi e party, e sono stati mostrati vari combattimenti, decisamente spettacolari. Lo stile è quello di un gioco di ruolo giapponese, ma dal gusto decisamente francese.

Una delle sorprese della presentazione è stata la mappa 3D esplorabile ispirata a quelle dei vecchi giochi di ruolo giapponesi (avete presente i primi Final Fantasy?), una caratteristiche che ormai si vede poco nel genere.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che anche Clair Obscur: Expedition 33 sarà disponibile al lancio su Game Pass e supporterà Xbox Play Anywhere, così da essere giocabile ovunque tramite Xbox Cloud. Avrà anche funzioni di cross save e cross progression. Infine, acquistanddolo dall'applicazione Xbox, per PC e console, sarà disponibile per entrambe le piattaforme.

Kepler Interactive, l'editore del gioco, ha anche aperto le prenotazioni su tutte le piattaforme, con l'edizione standard che costa 49,99 euro e quella deluxe che costa 59,99 euro.