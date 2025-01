Il nuovo trailer di DOOM: The Dark Ages svela la data di uscita su PC, Xbox, PS5 e Game Pass

Come da programma DOOM: The Dark Ages è stato uno dei protagonisti di spicco dell'Xbox Developer Direct andato in onda questa sera, dove per l'occasione Microsoft ha presentato un nuovo scoppiettante gameplay trailer , che potrete visualizzare qui sotto, e ha annunciato la tanto attesa data di uscita .

Uno degli sparatutto più attesi dell'anno

DOOM: The Dark Ages è un prequel del capitolo del 2016 che ci catapulta nel passato del Doom Slayer in una sorprendete quanto fascinosa ambientazione medievale oscura e violenta, con castelli imponenti e foreste spettrali avvolte nella nebbia.

Non cambia invece l'azione frenetica e brutale che caratterizza la serie, che ancora una volta promette scontri intensi e violenti contro eserciti di demoni infernali da affrontare con un variegato arsenale. A questo proposito, la novità più interessante e centrale nel gameplay è lo scudo-sega usato dal Doom Slayer, un singolo strumento utile sia per parare e deflettere gli attacchi in arrivo che per eseguire dei poderosi contrattacchi sul posto o lanciarlo per falciare i nemici dalla distanza. Chiaramente non si tratta dell'unica novità, con The Dark Ages che presenterà nuove meccaniche e bocche da fuoco da padroneggiare, nonché un focus maggiore su narrativa e esplorazione.