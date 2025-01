Cosa è migliorato in Assassin's Creed Shadows dopo i rimandi? Ubisoft spiega i cambiamenti

Assassin's Creed Shadows è stato rimandato ben due volte, come saprete. Ovviamente la scelta - non semplice per una compagnia come Ubisoft - è finalizzata a realizzare un prodotto di qualità superiore e assicurarsi un lancio più tranquillo e vendite più elevate.

Esattamente, però, su cosa ha lavorato Ubisoft in questi mesi aggiuntivi (da novembre a marzo)? Cosa nel dettaglio è stato rielaborato? La compagnia lo ha svelato.