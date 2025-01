PS5 davanti a PS4 per vendite negli Stati Uniti, Xbox Series X e S vanno peggio di Xbox One

Mat Piscatella, analisti della compagnia Circana, che si occupa di raccogliere ed elaborare i dati del mercato dei videogiochi in USA, ha svelato dei dettagli interessanti sulla vendita di console in USA. In particolare, ha svelato che le vendite di PlayStation 5 sono avanti del 7% rispetto a quelle di PlayStation 4 in un periodo di tempo comparabile di 50 mesi. Allo stesso tempo, Xbox Series X e S arrancano dietro a Xbox One, che di suo non è andata proprio benissimo, facendo il 18% in meno.