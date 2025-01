Mercato USA in calo dell'1,1% nel 2024, con i soliti noti a dominare le classifiche di vendita

La compagnia che raccoglie e analizza i dati del mercato dei videogiochi in USA, ha pubblicato il rapporto ralativo a dicembre 2024, associato ai risultati dell'intero anno . In generale, è stato registrato un calo complessivo dell'1,1% , con i ricavi che si sono fermati a 58,6 miliardi di dollari.

I giochi più venduti

Parlando di giochi, Call of Duty: Black Ops 6 è il gioco più venduto del 2024, in termini di ricavi complessivi. Si tratta del sedicesimo anno di fila che la serie di Activision è prima in classifica, come fatto notare da Piscatella. Seguono EA Sports College Football 25, Helldivers 2, Dragon Ball: Sparking! ZERO e NBA 2K25. EA Sports College Football 25 è anche il gioco sportivo più venduto della storia degli Stati Uniti.

Helldivers 2 ha fatto molto bene nel 2024

Ci sono inoltre otto giochi in classifica lanciati negli anni precedenti: Modern Warfare III (7), Elden Ring (9), Hogwarts Legacy (11), WWE 2K24 (13), GTA V (15), Minecraft (16), Marvel's Spider-Man 2 (19) e NBA 2K24 (20).

Guardando alle altre uscite del 2024, Dragon's Dogma 2 si è classificato 12°, Final Fantasy VII Rebirth 17° e Tekken 8 18°. Invece, 5 dei dieci giochi più venduti sono sportivi, quattro dei quali sono di EA, che ha comunque dichiarato dei risultati negativi: EA Sports College Football 25, NBA 2K25, Madden NFL 25, EA Sports FC 25 ed EA Sports MVP Bundle.

Posizione Posizione Precedente Videogioco Editore 1 1 Call of Duty: Black Ops 6 Microsoft (Corp) 2 2 Madden NFL 25 Electronic Arts 3 4 EA Sports College Football 25 Electronic Arts 4 3 EA Sports FC 25 Electronic Arts 5 6 Super Mario Party Jamboree* Nintendo 6 8 Sonic X Shadow Generations Sega 7 11 Hogwarts Legacy Warner Bros. Games 8 13 Astro Bot Sony (Corp) 9 18 Minecraft^^ Vari produttori di videogiochi 10 9 NBA 2K25* Take-Two Interactive 11 5 Dragon Ball: Sparking! Zero Bandai Namco Entertainment 12 29 Elden Ring Bandai Namco Entertainment 13 14 Marvel's Spider-Man 2 Sony (Corp) 14 NUOVO Indiana Jones and the Great Circle Microsoft (Corp) 15 37 Helldivers II Sony (Corp) 16 38 Mario Kart 8* Nintendo 17 7 Mario & Luigi: Brothership* Nintendo 18 27 God of War: Ragnarok Sony (Corp) 19 23 The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom* Nintendo 20 30 Just Dance 2025 Edition Ubisoft

Goku in Dragon Ball: Sparking! Zero

Posizione Posizione Precedente Videogioco Editore 1 2 Call of Duty: Black Ops 6 Microsoft (Corp) 2 1 EA Sports College Football 25 Electronic Arts 3 3 Helldivers II Sony (Corp) 4 4 Dragon Ball: Sparking! Zero Bandai Namco Entertainment 5 5 NBA 2K25** Take-Two Interactive 6 7 Madden NFL 25 Electronic Arts 7 6 Call of Duty: Modern Warfare III (2023) Microsoft (Corp) 8 8 EA Sports FC 25 Electronic Arts 9 10 Elden Ring Bandai Namco Entertainment 10 9 EA Sports MVP Bundle Electronic Arts 11 14 Hogwarts Legacy Warner Bros. Games 12 11 Dragon's Dogma II Capcom USA 13 12 WWE 2K24** Take-Two Interactive 14 13 MLB: The Show 24^ Vari produttori di videogiochi 15 15 Grand Theft Auto V** Take-Two Interactive 16 19 Minecraft^^ Vari produttori di videogiochi 17 16 Final Fantasy VII: Rebirth Square Enix Inc (Corp) 18 17 Tekken 8 Bandai Namco Entertainment 19 21 Marvel's Spider-Man 2 Sony (Corp) 20 18 NBA 2K24** Take-Two Interactive

Per il resto, PlayStation 5 è stata la console più venduta del 2024, sia per ricavi che per unità vendute. Xbox Series X e S sono arrivate seconde per ricavi, mentre Nintendo Switch è seconda per unità vendute. Stando a Circana, il 45% di PS5 vendute nel corso dell'anno erano versioni solo digitali. Il dato di Xbox Series è simile, visto che si parla del 44%. Attualmente PS5 è la terza console più venduta nella storia degli USA per ricavi, dietro solo a Nintendo Switch e Xbox 360. Considerando le unità vendute è 11°.