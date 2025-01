Netflix vuole sostituirsi ai giochi da tavolo e ai giochi a premi televisivi: ecco come

Netflix ha in programma di offrire giochi in cooperativa locale e party game che trasmetterà in streaming sui televisori attraverso il cloud, ha dichiarato il co-CEO Greg Peters durante una presentazione dei ricavi della compagnia per il quarto trimestre del 2024.

Il cloud gaming di Netflix

Ricordiamo che l'azienda ha reso disponibile il cloud gaming come beta a un "piccolo gruppo" di abbonati sin dal 2023, quindi questo annuncio di Peters indica che l'azienda ha intenzione di continuare a investire in questo settore e, forse, ampliare il numero di utenti che hanno accesso a questa funzione.

Il gioco di Squid Game di Netflix è stato un successo

Peters non ha detto con esattezza quando saranno disponibili i giochi co-op e party all'interno dell'offerta cloud gaming di Netflix. Ha però detto: "pensiamo a questa proposta come a un successore della serata dei giochi da tavolo in famiglia o come a un'evoluzione di quello che erano i giochi a premi in TV".

Netflix continuerà inoltre a concentrarsi su "giochi più narrativi basati su IP di Netflix": Peters afferma che questi giochi sono "i preferiti dai fan e abbiamo molto sul quale lavorare nella libreria" televisiva della compagnia.

Tra le altre novità più recenti riguardo alla divisione videoludica di Netflix vi è il fatto che la compagnia ha preso una dirigente - Leanne Loombe - che ha deciso di unirsi ad Annapurna Interactive dopo che tale società ha perso l'intero staff.