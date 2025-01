Le vendite di EA Sports FC 25 hanno deluso le aspettative nell'ultimo trimestre

Stando alle dichiarazioni di Electronic Arts, le vendite di EA Sports FC 25 hanno deluso le aspettative durante l'ultimo trimestre: nel periodo che si è concluso il 31 dicembre, il gioco di calcio ha registrato numeri inferiori alle stime dell'azienda.

"Durante il terzo trimestre fiscale abbiamo continuato a pubblicare giochi ed esperienze di alta qualità all'interno del nostro catalogo", ha dichiarato il CEO Andrew Wilson. "Tuttavia Dragon Age: The Veilguard ed EA Sports FC 25 hanno registrato vendite al di sotto delle nostre aspettative."

"Questo mese i nostri team hanno introdotto alcune novità nel gameplay in aggiunta all'aggiornamento annuale per il Team of the Year di EA Sports FC 25, e i risultati iniziali nonché il feedback degli utenti sono incoraggianti", ha continuato il CEO di Electronic Arts, ribadendo la propria fiducia nell'attuale strategia.

"Continueremo a bilanciare gli investimenti per la crescita futura in maniera disciplinata e manterremo il nostro impegno sulla struttura finanziaria di EA nel lungo periodo. In vista dell'anno fiscale 2026 ci aspettiamo di crescere grazie al lancio di alcuni dei nostri franchise più iconici", ha detto invece il CFO Stuart Canfield.