Team17 Group cambia nome in everplay, per riflettere la sua evoluzione

Team17 Group ha annunciato il rebranding della società in everplay group. Per chi se lo stesse chiedendo, a cambiare nome è stata l'intera compagnia madre, mentre Team17 come studio ed editore manterrà il suo nome originale. Il cambio è stato deciso per riflettere l'evoluzione della compagnia dopo la quotazione del 2018 alla borsa di Londra.

Attualmente, il gruppo comprende tre divisioni distinte che operano in mercati complementari all'interno dell'industria dei videogiochi e delle app." everplay fornisce al Gruppo un nome che rispecchia il suo obiettivo di non smettere mai di giocare, spiega il comunicato stampa ufficiale. L'obiettivo finale è quello di creare valore e far crescere il gruppo oltre la sua attuale dimensione.