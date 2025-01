Anche Tumblr sta provando (male) a diventare più simile a TikTok

Nel caos generato dal ban TikTok negli USA, anche Tumblr sta provando a dire la sua e, per farlo, ha riesumato un funzione vecchia di 10 anni. E così da un paio di giorni, più precisamente dal 21 gennaio 2025, ha finalmente raggiunto la sua forma definitiva la scheda Tumblr TV dedicata ai contenuti video all'interno dell'app. Una funzionalità che era stata introdotta nel lontano 2015 come strumento di ricerca per le GIF e ora a quanto pare include anche i video.

La nuova scheda sarà disponibile per tutti gli utenti, sia nuovi sia esistenti. I primi la troveranno abilitata di default nella terza posizione della barra di navigazione, mentre i secondi potranno attivarla dalle impostazioni del Dashboard.