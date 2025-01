Scopriamo i primi giochi gratis di Epic Games su mobile

Epic Games ha in programma di aggiungere quasi 20 giochi di terze parti al suo app store mobile in tutto il mondo su Android e, nell'Unione Europea, su iOS e di lanciare il suo programma di giochi gratuiti su mobile. I primi giochi saranno Bloons TD 6 (presto in arrivo) e Dungeon of the Endless: Apogee (già disponibile, fino al 20 febbraio). L'offerta sarà inizialmente mensile ma, a un certo punto nel corso dell'anno, diventerà settimanale.

L'azienda promette inoltre di pagare alcune tariffe iOS per gli sviluppatori che fanno parte del programma, per superare quello che Epic definisce uno dei principali ostacoli che impedisce agli sviluppatori di pubblicare fuori dall'App Store.

"Il nostro obiettivo non è solo quello di lanciare una serie di negozi diversi in luoghi diversi, ma di costruire un unico negozio multipiattaforma in cui, nell'era dei giochi multipiattaforma, se si acquista un gioco o degli oggetti digitali in un luogo, si ha la possibilità di possederli ovunque", ha dichiarato Tim Sweeney, CEO di Epic.