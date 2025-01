Rise of the Ronin arriva su PC: annunciata la data di uscita su Steam della ex-esclusiva PS5

Rise of the Ronin sta per arrivare anche su PC: la ex-esclusiva PS5 sta dunque per fare il suo approdo su Windows, con una data di uscita annunciata su Steam insieme alle varie caratteristiche previste per questa nuova versione: sarà disponibile dall'11 marzo 2025.

C'è anche un trailer di presentazione per questa edizione PC del gioco, pubblicato da Koei Tecmo e sviluppato dal Team Ninja, rimasto esclusiva PS5 per quasi un anno, essendo uscito lo scorso marzo. Potete intanto trovare la pagina ufficiale di Rise of the Ronin su Steam con tutte le informazioni al riguardo, compresa la possibilità di effettuare l'acquisto anticipato.

Il gioco può essere acquistato al prezzo di 49,99€, con alcuni contenuti bonus destinati a chi lo compra in questo periodo pre-lancio, come il set armatura Iga Ninja, la katana collegata e l'accesso anticipato a quattro stili di combattimento.