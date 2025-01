WhatsApp sta per portare il multi-account anche su iPhone: funzione in beta su iOS un anno dopo Android

Sembra che gli utenti iOS stiano per ottenere una funzionalità molto richiesta: la possibilità di gestire più account WhatsApp su un unico dispositivo iPhone . La funzione è stata scovata in una versione beta dell'applicazione, non ancora disponibile pubblicamente, per la precisione l'update WhatsApp beta per iOS 25.2.10.70.

Il multi-account su iOS

Ma come funziona il multi-account? Da più di un anno presente su dispositivi Android, la funzione permette di passare da un account all'altro direttamente all'interno dell'app, senza bisogno di installare applicazioni aggiuntive, come WhatsApp Business, o effettuare il logout.

Il multi-account sta arrivando anche su WhatsApp per iPhone

Il multi-account permette di gestire account multipli senza fonderli in un unico utente, separando quindi in maniera netta notifiche, messaggi e chiamate. La novità è particolarmente utile per chi possiede più di una SIM, in quanto consente di associare ciascun account a un numero di telefono diverso.

Come al solito, però, non abbiamo date certe sull'arrivo della versione definitiva della funzione. Di solito, dalla pubblicazione in beta a quella nella versione stabile non ci vuole moltissimo, specie se si parla di funzioni già presenti su un altro sistema operativo.

E voi che cosa ne pensate della nuova funzione in arrivo su iPhone? La userete? Oppure la state già sfruttando da tempo su Android? Diteci la vostra nei commenti, intanto WhatsApp fa condividere gli aggiornamenti di stato su Instagram e Facebook come storie, dopo aver introdotto la musica, continuando con la politica che sta portando le app Meta a diventare sempre più simili e integrate tra loro.