Il monitor da gaming LG Ultragear è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'interessante promozione che fa calare il prezzo del monitor da gaming LG Ultragear che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 28%: costo finale di 359,11€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Grazie alla risoluzione 4K e alla frequenza di aggiornamento fino a 180Hz, è possibile di sfruttare al massimo le potenzialità delle console di nuova generazione e delle schede grafiche più recenti, supportate dalle connessioni HDMI 2.1 e DisplayPort.