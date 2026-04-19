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Il monitor da gaming LG Ultragear è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il costo del monitor da gaming LG Ultragear.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/04/2026
Monitor da gaming LG

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'interessante promozione che fa calare il prezzo del monitor da gaming LG Ultragear che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 28%: costo finale di 359,11€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Grazie alla risoluzione 4K e alla frequenza di aggiornamento fino a 180Hz, è possibile di sfruttare al massimo le potenzialità delle console di nuova generazione e delle schede grafiche più recenti, supportate dalle connessioni HDMI 2.1 e DisplayPort.

Ulteriori dettagli sul monitor

Una delle caratteristiche più interessanti è la modalità Dual Mode, che consente di passare rapidamente da una configurazione 4K a 180Hz a una Full HD a 360Hz. Questo permette di scegliere tra qualità visiva straordinaria e massima reattività, adattandosi perfettamente a diversi generi di gioco, dagli open world agli sparatutto competitivi.

71Genlykxal Ac Sl1500

Il pannello IPS con tempo di risposta di 1 ms garantisce immagini fluide, colori vividi e assenza di effetti di ghosting, migliorando l'esperienza complessiva.

Inoltre, la compatibilità con tecnologie G-SYNC e FreeSync elimina tearing e stuttering, assicurando un gameplay sempre stabile e coinvolgente. Infine, il supporto HDR400 e la copertura dello spazio colore DCI-P3 offrono una resa cromatica eccellente

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