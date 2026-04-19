Pragmata è stato mostrato con trailer di lancio e due nuovi video

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Pragmata, disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, insieme a due nuovi video che illustrano alcuni aspetti del gioco, dai nemici al funzionamento degli aggiornamenti e dei rifugi.

Così, mentre il trailer richiama ancora una volta la componente emozionale del racconto alla base di Pragmata, con il toccante rapporto fra il soldato Hugh e la piccola androide Diana, i due filmati entrano nel dettaglio delle meccaniche e delle caratteristiche dell'esperienza.

Esperienza che ci vedrà affrontare le minacce robotiche di una base lunare controllata da un'intelligenza artificiale che, per qualche motivo, ha cominciato a rilevare le presenze umane come minacce alla propria integrità, agendo di conseguenza.

L'equipaggiamento di Hugh da solo non basta per far fronte a questi avversari, e così il supporto di Diana si rivela fondamentale: la ragazzina è in grado di violare i sistemi di qualsiasi macchina, il che le permette di aprire le difese dei nemici e consentirci di colpirne i punti deboli.