Pragmata è stato mostrato con trailer di lancio e due nuovi video

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Pragmata, disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, insieme a due nuovi video che illustrano alcuni aspetti del gioco, dai nemici al funzionamento degli aggiornamenti e dei rifugi.
Così, mentre il trailer richiama ancora una volta la componente emozionale del racconto alla base di Pragmata, con il toccante rapporto fra il soldato Hugh e la piccola androide Diana, i due filmati entrano nel dettaglio delle meccaniche e delle caratteristiche dell'esperienza.
Esperienza che ci vedrà affrontare le minacce robotiche di una base lunare controllata da un'intelligenza artificiale che, per qualche motivo, ha cominciato a rilevare le presenze umane come minacce alla propria integrità, agendo di conseguenza.
L'equipaggiamento di Hugh da solo non basta per far fronte a questi avversari, e così il supporto di Diana si rivela fondamentale: la ragazzina è in grado di violare i sistemi di qualsiasi macchina, il che le permette di aprire le difese dei nemici e consentirci di colpirne i punti deboli.
Un titolo solidissimo
Come già saprete, se avete letto la notra recensione di Pragmata, il nuovo titolo Capcom offre un'esperienza davvero solida, vecchia scuola, caratterizzata da meccaniche molto ben implementate e da una narrazione che coinvolge fin dalle prime battute.
Trattandosi di una proprietà intellettuale inedita per la casa giapponese, sarà molto interessante vedere come andranno le vendite, ma i primi dati sembrano davvero positivi, a giudicare dal boost delle prenotazioni su Steam dopo l'uscita delle recensioni.