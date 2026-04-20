Samsung mostra Project Luna: è il nuovo robot per l'IA domestica

Samsung ha scelto di presentarsi alla Milan Design Week con un'installazione che va oltre i prodotti tradizionali: l'obiettivo pare essere quello di dare un'anticipazione concreta della propria visione sul design e sull'integrazione dell'IA. Al centro dello spazio espositivo, intitolato "Design Is an Act of Love", emergono nuovi concept e dispositivi già esistenti, unificati da un linguaggio visivo comune.

L'installazione mette in scena un ecosistema in cui smartphone, televisori ed elettrodomestici dialogano attraverso l'IA. Secondo la visione dell'azienda, mentre i telefoni continueranno a rappresentare l'assistente personale, l'IA sarà sempre più presente in forma condivisa negli ambienti domestici. In pratica, le funzioni intelligenti potranno spostarsi da un dispositivo all'altro, adattandosi al contesto d'uso.

Project Luna incarna questa idea: un assistente domestico autonomo, pensato per intervenire quando altri dispositivi non sono disponibili. Accanto a questo concept, Samsung ha mostrato anche prodotti ibridi, come un altoparlante dal design analogico con un disco in vinile visibile, capace però di attivare un'interfaccia luminosa e funzioni intelligenti quando necessario.

Un altro elemento centrale riguarda l'uso degli schermi. Dopo le critiche ricevute in passato per l'integrazione di display in elettrodomestici come frigoriferi, l'azienda sembra adottare un approccio più discreto. Nei concept esposti, le informazioni vengono proiettate solo quando servono, lasciando gli oggetti visivamente neutri nel resto del tempo. Una soluzione che punta a ridurre l'impatto visivo senza rinunciare alle funzionalità.

Samsung sembra considerare l'IA come una tecnologia destinata a diventare diffusa e accessibile, quasi una commodity. In questo scenario, la differenza non sarà data dalla presenza dell'IA stessa, ma dal modo in cui viene integrata nell'esperienza utente. Il design assume quindi un ruolo centrale nel determinare il valore percepito.

Porcini ha inoltre sottolineato l'importanza di mantenere un approccio umano allo sviluppo tecnologico. "Il messaggio fondamentale per tutti - per tutti i professionisti del brand, del business, i creatori e i designer del mondo - è che abbiamo bisogno di umanità più che mai per orientare l'IA nella giusta direzione, sia dal punto di vista creativo che etico", ha dichiarato. "(Questa tecnologia) si affermerà a prescindere. Ciò di cui dobbiamo discutere è la bussola morale".

L'IA, secondo questa visione, dovrebbe contribuire a migliorare la qualità della vita, supportare la creatività e preservare conoscenze e memoria, senza perdere di vista le implicazioni etiche.