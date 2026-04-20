Samsung prepara il debutto dei suoi occhiali smart: i Galaxy Glasses compaiono nelle ultime beta dei sistemi operativi

L'indizio principale è rappresentato da una nuova icona dedicata, avvistata sia nelle versioni beta della One UI 8.5 che in quelle della futura One UI 9.0 . Più nello specifico, l'elemento grafico è comparso all'interno della lista dei dispositivi Bluetooth nella One UI 8.5 e nell'APK Companion Device Manager della One UI 9.0.

L'avvistamento dell'icona dei Galaxy Glasses di Samsung

Il sopracitato "avvistamento" è particolarmente rilevante: suggerisce infatti che il nuovo sistema operativo di Samsung potrebbe essere quello incaricato di introdurre il supporto nativo e completo al dispositivo, offrendo una gestione centralizzata simile a quella già prevista per i Galaxy Watch e i Galaxy Buds.

Sebbene l'icona sia un riferimento grafico stilizzato e non riveli dettagli precisi sul design finale o sulle specifiche tecniche, la sua inclusione conferma che Samsung ha già definito i protocolli di comunicazione tra lo smartphone e l'accessorio.

Secondo le indiscrezioni circolate finora, la prima generazione dei Galaxy Glasses non punterà immediatamente sulla realtà aumentata (AR) complessa, ma si posizionerà come un concorrente diretto dei popolari Ray-Ban Meta.