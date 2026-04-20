Samsung prepara il debutto dei suoi occhiali smart: i Galaxy Glasses compaiono nelle ultime beta dei sistemi operativi

Il debutto dei Galaxy Glasses, gli occhiali intelligenti su cui Samsung lavora da tempo, sembra ormai dietro l'angolo. Le prove più tangibili del loro arrivo non provengono da fughe di notizie industriali, ma direttamente dal "cuore" software della casa sudcoreana.
Nelle ultime build dei firmware sviluppati per la serie Galaxy, sono state infatti rintracciate tracce inequivocabili che puntano a una commercializzazione entro la seconda metà del 2026.
L'indizio principale è rappresentato da una nuova icona dedicata, avvistata sia nelle versioni beta della One UI 8.5 che in quelle della futura One UI 9.0. Più nello specifico, l'elemento grafico è comparso all'interno della lista dei dispositivi Bluetooth nella One UI 8.5 e nell'APK Companion Device Manager della One UI 9.0.
L'avvistamento dell'icona dei Galaxy Glasses di Samsung
Il sopracitato "avvistamento" è particolarmente rilevante: suggerisce infatti che il nuovo sistema operativo di Samsung potrebbe essere quello incaricato di introdurre il supporto nativo e completo al dispositivo, offrendo una gestione centralizzata simile a quella già prevista per i Galaxy Watch e i Galaxy Buds.
Sebbene l'icona sia un riferimento grafico stilizzato e non riveli dettagli precisi sul design finale o sulle specifiche tecniche, la sua inclusione conferma che Samsung ha già definito i protocolli di comunicazione tra lo smartphone e l'accessorio.
Secondo le indiscrezioni circolate finora, la prima generazione dei Galaxy Glasses non punterà immediatamente sulla realtà aumentata (AR) complessa, ma si posizionerà come un concorrente diretto dei popolari Ray-Ban Meta.
Quando avverrà il lancio dei Galaxy Glasses di Samsung?
Le roadmap suggeriscono che questa versione "smart" servirà a sondare il mercato e a consolidare l'ecosistema, mentre un modello più avanzato dotato di display olografici e supporto AR evoluto potrebbe arrivare solo nel 2027.
Con l'avvicinarsi della seconda metà dell'anno, è probabile che Samsung sveli ulteriori dettagli durante i prossimi eventi Unpacked, confermando la volontà di provare ad imporsi non solo il mercato degli smartphone e dei tablet, ma anche quello dei wearable di nuova generazione.
Per ora, gli utenti possono iniziare a prepararsi: gli occhiali di Samsung non sono più solo un rumor, ma una riga di codice pronta a diventare realtà.