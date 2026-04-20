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Il monitor Samsung Essential S3 da 27" è in offerta su Amazon: Full HD e refresh rate da 100 Hz

Il monitor Samsung Essential S3 è in offerta su Amazon, la promozione attiva fa calare il prezzo del modello da 27 pollici.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/04/2026
Monitor Samsung

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor Samsung Essential S3: l'offerta prevede uno sconto attivo del 23% per un costo totale e finale d'acquisto di 130,90€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Questo monitor Samsung da 27 pollici rappresenta una soluzione accessibile e versatile per chi cerca un display curvo adatto sia al lavoro quotidiano sia al gaming leggero. Il pannello VA con curvatura 1800R offre un'esperienza visiva più immersiva rispetto ai monitor piatti, migliorando il coinvolgimento durante l'utilizzo.

Ulteriori dettagli sul monitor

La risoluzione Full HD (1920x1080) in formato 16:9 garantisce una buona qualità dell'immagine per la maggior parte degli utilizzi, mentre il rapporto di contrasto di 3000:1 permette neri profondi e colori più definiti. La frequenza di aggiornamento a 100 Hz offrendo una discreta fluidità.

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Il tempo di risposta di 4 ms (GtG) non è adeguato per gaming non competitivo ma potrebbe esserlo per chi cerca delle prestazioni leggere che, a loto volta, vengono ottimizzate dalla Game Mode di cui dispone. Tra le funzionalità utili troviamo anche la modalità Eye Saver e la tecnologia Flicker Free.

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