Elden Ring, conosciamo meglio chi c'è dietro il film

È ufficiale: iniziano i lavori sul film di Elden Ring, che arriverà in tutte le sale il 3 marzo 2028. Al timone, Alex Garland. Ma chi è il regista e chi sono gli attori più famosi nel cast?

La notizia che il film di Elden Ring, in uscita il 3 marzo 2028, è entrato ufficialmente in produzione - si comincerà a girare a breve, ma sono già stati avvistati dei set che riproducono fedelmente un santuario di Marika - con tanto di attori svelati, pur senza specificare i ruoli, è stata accolta con un misto di entusiasmo e scetticismo. Entusiasmo, ovviamente, perché è Elden Ring. Scetticismo perché è un film tratto da un videogioco: un processo che raramente ha funzionato. Il soggetto, poi, con la sua trama non lineare, è enormemente difficile da adattare per il grande schermo, quindi è comprensibile temere un vero e proprio disastro. Eppure molti non sanno che dietro questo film c'è una rete che gira tutta intorno a un nome importante: Alex Garland. Il regista del film prodotto da Bandai Namco Entertainment e A24 potrebbe essere la chiave per riuscire in un'impresa folle, una speranza alimentata da attori e collaboratori forse poco conosciuti, ma molto affiatati, e dal budget più grande che A24 abbia mai investito in una pellicola. Cerchiamo di capire quali frecce ha al proprio arco questo ambizioso progetto cinematografico, chi è il regista e chi sono gli attori più importanti del cast.

Il regista Alex Garland, 55 anni, prima di essere un regista è uno scrittore. E pochi sanno che ha scritto anche dei videogiochi, come Enslaved: Odyssey to the West (2010) e DmC: Devil May Cry (2013). Non certo dei capolavori, ma comunque il suo legame con i videogiochi è forte, non è stato scelto perché questo passava per il convento, costava poco o nessun altro voleva imbarcarsi in questo progetto. Garland ha attivamente perseguito l'idea, sottoponendo alla A24 una sceneggiatura scritta di suo pugno di ben 160 pagine, accompagnata da una quarantina di illustrazioni e bozzetti: Garland, infatti, è un grandissimo appassionato di soulslike - in particolare di Dark Souls 2 - da ben prima che uscisse Elden Ring. Il regista Alex Garland Questo già prometterebbe bene, ma la verità è che Garland è anche un ottimo sceneggiatore. Ha infatti scritto o prodotto film molto apprezzati come l'horror 28 giorni dopo e i suoi tre sequel, il romantico Non lasciarmi, il fantascientifico Sunshine, persino l'ottimo Dredd del 2012, il secondo film ispirato all'omonimo fumetto. Quando è passato a girare i film che scriveva in prima persona, ha vinto o sfiorato premi su premi. Ex Machina, il suo debutto alla regia, gli è valso un Oscar per gli effetti speciali e una nomination come miglior sceneggiatura. Con il fantascientifico Annihilation è riuscito ad adattare un romanzo molto difficile in un ottimo film, al quale è seguito prima il suggestivo e inquietante Civil War e poi quello che molti considerano il suo miglior film, Warfare. Garland ha scritto e diretto anche un'apprezzata miniserie televisiva, Devs. Una delle ragioni del suo successo è probabilmente la cerchia ristretta di collaboratori cui si rivolge praticamente ogni volta, come i compositori Geoff Barrow e Ben Salisbury, il tecnico del suono Glenn Freemantle, i produttori Andrew Macdonald, Allon Reich e Peter Rice. Un team affiatato in cui si inseriscono anche alcuni attori specifici, molti dei quali ha lanciato proprio con i suoi film. Sonoya Mizuno è praticamente la sua musa onnipresente, ma Garland ha già lavorato con buona parte del cast di Elden Ring: se c'è qualcuno che può riconoscere i potenziali interpreti degli eterei personaggi del gioco FromSoftware, quello è lui. Chi potrebbe interpretare chi, però, è ancora un mistero che proveremo a svelare nelle prossime righe.

Kit Connor Colpisce il primo nome della lista di attori confermati: si tratta di Kit Connor, un ventiduenne britannico di grande talento ma ancora poco conosciuto. Connor ha già un legame a doppio filo con i videogiochi: ha infatti doppiato Finn in Blackwood Crossing, Foxy in Dreams, Lucas in A Plague Tale: Requiem e Yuzet in Xenoblade Chronicles 3. La sua performance teatrale nel ruolo del protagonista di Romeo + Giulietta gli è valso un premio proprio lo scorso anno, ma Connor era già asceso agli onori della cronaca per il suo straordinario Nick Nelson nella serie televisiva queer Heartstopper e per aver interpretato Tommy nel Warfare di Garland. Kit Connor potrebbe essere il Senzaluce Considerata l'importanza che Connor ha nel casting di Elden Ring e il suo fisico massiccio, è altamente probabile che sia il protagonista, il Senzaluce. Ironicamente potrebbe essere il ruolo determinante del film, poiché il Senzaluce nel gioco non parla mai e non sappiamo come Garland intenda gestire questo aspetto della storia. Il suo film potrebbe adattare una versione compatta della storia di Elden Ring, oppure raccontare una vicenda completamente diversa ambientata nello stesso universo, o semplicemente raccontare una vicenda laterale o un antefatto su cui si fonda la mitologia che FromSoftware ha scritto in collaborazione con il George R.R. Martin de Il Trono di Spade.

Cailee Spaeny L'altro nome di risalto è quello di Cailee Spaeny. Molti di voi l'hanno probabilmente conosciuta nel film con cui ha cominciato a diventare famosa, e cioè Pacific Rim: La rivolta, in cui interpretava Amara. In seguito, Spaeny si è fatta conoscere per ruoli e film decisamente migliori, inanellando premi e nomination soprattutto per la bella biopic Priscilla, in cui interpreta l'omonima protagonista Priscilla Presley nel 2023. Nel 2024 la Spaeny ha recitato in due film che le sono valsi altri riconoscimenti. Uno era l'ottimo Alien: Romulus, in cui interpretava la protagonista Rain, e l'altro era proprio il Civil War di Garland, in cui faceva da spalla a Kirsten Dunst nel ruolo della giovane fotografa Jessie. Cailee Spaeny in una scena di Civil War Il talento della Spaeny ha cominciato a farsi riconoscere negli ultimi tempi, tant'è che è stata precettata anche da Rian Johnson per un ruolo nel suo ultimo Wake Up Dead Man: Knives Out e da Sean Durkin per l'imminente Deep Cuts. Ora la Spaeny, che nel mentre ha recitato anche nella seconda stagione di Beef, oltre ad averla prodotta, interpreterà un personaggio misterioso di Elden Ring che potrebbe essere Melina, se il film adatterà più o meno fedelmente la storia del videogioco. Il fisico c'è, la somiglianza pure e l'attrice si è rivelata abbastanza versatile da calarsi in un ruolo così enigmatico.

Ben Whishaw Un altro attore poco conosciuto è Ben Whishaw, che però lavora in tantissimi film e serie TV da parecchi anni. Whishaw è particolarmente noto per aver dato voce all'orsetto Paddington negli omonimi film britannici, ma per i più è stato il geniale Q nei James Bond con Daniel Craig. Prima di allora aveva raramente recitato in ruoli da protagonista, ma si è distinto per aver interpretato Riccardo II nella miniserie The Hollow Crown, Michael Banks ne Il ritorno di Mary Poppins o il coprotagonista Martin nel film Passages di Ira Sachs. Ben Whishaw in una scena di No Time to Die Come avrete intuito, Whishaw è un attore molto defilato che lavora ottimamente sulla voce, come ha dimostrato doppiando Paddington e in altri ruoli. Col suo carattere flemmatico e la sua corporatura esile, l'attore britannico potrebbe interpretare una moltitudine di personaggi secondari nel film di Elden Ring, ma se dovessimo scommettere su uno in particolare, potrebbe essere lo stregone Rogier, un alleato del Senzaluce che indaga sulla misteriosa Notte dei Neri Coltelli.

Nick Offerman Nick Offerman non dovrebbe avere bisogno di presentazioni su queste pagine: ha interpretato Bill nella serie TV ispirata a The Last of Us, un ruolo straordinario che gli è valso una caterva di premi e riconoscimenti. Ma prima di quello, Offerman è stato, tra le altre cose, Ron Swanson in Parks & Recreation, un altro personaggio iconico che ha interpretato per più di dieci anni e che è diventato praticamente un meme vivente. Se dovessimo elencare le sue collaborazioni non la finiremmo più, e tra l'altro ha doppiato anche alcuni videogiochi: per esempio è stato MetalBeard in LEGO Dimensions. Offerman ha già lavorato con Garland in due occasioni: era Forest in Devs e il presidente degli USA in Civil War. Nick Offerman in una scena di The Last of Us Offerman è un vero e proprio trasformista, nonostante la sua famosa espressione imbronciata, che sa adattarsi ai ruoli più disparati, anche se spesso austeri. Queste caratteristiche, e una recente intervista a The Hollywood Reporter, potrebbero aver svelato il suo ruolo in Elden Ring, quando ha raccontato di doversi preparare "per un film di Alex Garland in cui è previsto un intenso lavoro fisico e vocale". Considerando che negli ultimi tempi Offerman ha messo su una discreta massa muscolare per interpretare un ex wrestler nella serie Margo's Got Money Troubles, verrebbe da pensare che in Elden Ring sarà un "boss", forse Godfrey, Godrick o Morgott. Anche se qualcuno lo vedrebbe bene a doppiare l'assurdo Alexander.

Emma Laird La britannica Emma Laird è un volto relativamente recente in TV e al cinema: ha cominciato la sua carriera come modella a 18 anni, abbandonando il settore dopo averne denunciato la severità e lo stress cui sottopone le giovani collaboratrici. Riscopertasi attrice, ha lavorato in film come Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh e The Brutalist di Brady Corbet, ottenendo infine dei ruoli da protagonista nel film Satisfaction e nella serie televisiva Mint. Con Alex Garland ha indirettamente lavorato nei film 28 anni dopo e 28 anni dopo: Il tempio delle ossa, in cui interpretava la seguace Jimmima. Emma Laird in una scena di Mint Onestamente è difficile immaginare che la Laird non interpreti la regina Marika l'Eterna in Elden Ring: è praticamente identica nell'aspetto. E sappiamo che il film prevede alcune scene nei santuari di Marika, come anticipato dai set costruiti appositamente. Inoltre, secondo un gossip, la Laird avrebbe registrato una storia su Instagram in cui giocava Elden Ring e si scattava una foto del suo personaggio proprio davanti a una chiesa di Marika. Storia che poi avrebbe cancellato, alimentando ulteriormente i sospetti dei fan.

Jonathan Pryce Forse molti di voi lo conoscono come l'Alto Passero, il fanatico antagonista dei Lannister nelle stagioni 5 e 6 de Il Trono di Spade, ma Sir Jonathan Pryce, che ha 78 anni, lavora in TV, in teatro e al cinema dagli anni '70 e ha interpretato una miriade di ruoli straordinari: Miss Saigon, Carrington, The Wife, L'età dell'innocenza, Brazil e molti altri. Pryce ha recitato in bei film e brutti film, è stato il governatore Swann nella trilogia dei Pirati dei Caraibi, Papa Francesco ne I due Papi (per il quale è stato anche nominato agli Oscar) ed è stato il Duca di Edimburgo in The Crown, Mike Evans ne Il problema dei 3 corpi, è stato Sherlock Holmes e Macbeth, Fagin e Re Leopoldo... nonché il maresciallo Robert Bingham nel videogioco Command & Conquer: Red Alert 3. Sir Jonathan Pryce in una scena de Il Trono di Spade Con una carriera così lunga e poliedrica, è davvero difficile immaginare chi Pryce possa essere in Elden Ring. Data la sua età, è improbabile che assuma un ruolo attivo, ma sicuramente carismatico e saggio, così abbiamo pensato che potrebbe fare da supporto al protagonista Senzaluce interpretando Gideon Ofnir l'Onnisciente oppure potrebbe doppiare semplicemente Miriel, il Pastore dei Voti, anche detto il Papa Tartaruga. E siccome Pryce è stato Papa Francesco, non sembra poi un'ipotesi tanto remota.