Motorola Signature in sconto al minimo storico su Amazon: Snapdragon 8 Gen 5 e batteria da 5.200 mAh

Se cerchi un nuovo smartphone, il Motorola Signature è su Amazon a 855,50 € rispetto al prezzo consigliato di 1.299 €, permettendoti di risparmiare il 34%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da un fornitore terzo e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Design elegante e buone prestazioni

In questo caso ti proponiamo la versione da 16+512 GB nella colorazione PANTONE Carbon, dal design sottile ed elegante, con frame in alluminio e protezione IP69 e IP68, con vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. Il comparto fotografico Quad 50 MP è caratterizzato da sensori Sony LYTIA con stabilizzazione avanzata, registrazione 8K Dolby Vision, Super Zoom Pro fino a 100x e diverse tecnologie per offrirti risultati ottimali.

Motorola Signature

Il display Extreme AMOLED 165Hz è da 6,8" per immagini fluide e coinvolgenti. Inoltre, lo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 5, mentre la batteria ha una capacità di 5.200 mAh in grado di garantire una buona autonomia. Nel complesso, si tratta di un prodotto davvero interessante, ma il prezzo ancora alto potrebbe frenare chi ha esigenze specifiche di budget.